MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 14 e martedì 15 luglio

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati lunedì 14 e martedì 15 luglio per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

La Salernitana si muove in uscita, cedendo il difensore Paolo Ghiglione (1997) in prestito al Padova ed il portiere Vincenzo Fiorillo (1990) a titolo definitivo alla Carrarese. Il centrocampista Maiko Candiano (1992) rinnova il contratto con il Siracusa. Idem il trequartista Carmelo Limonelli (2003) e l’esterno d’attacco Andrea Di Grazia (1996). Il Potenza cede a titolo definitivo al Varesina il centrocampista Nico Valisena (2005), inoltre si assicura il difensore classe 2004 Raul Alessandro Bura, ultime due stagioni in Serie D al Ghiviborgo, l’attaccante Gennaro Anatriello (2004) in prestito dal Bologna ed il terzino ex Ascoli Claud Adjapong (1998).

I centrocampisti Elvaris Suplja (2006) e Federico D’Incoronato (2007), lo scorso anno rispettivamente al Siena e al Trastevere in D, sono nuovi calciatori della Cavese. Il terzino Francesco Pio Sena (2004) prolunga il contratto con il Benevento fino al 30 giugno 2028. L’ex Casertana Riccardo Gatti, difensore classe 1997, riparte dal Cittadella. Il centrocampista Riccardo Collodel (1996) viene ceduto a titolo definitivo dalla Casertana al Novara e firma fino al 30/06/2027 con opzione. Antonio Buscè è il nuovo allenatore del Cosenza, accordo annuale con opzione di rinnovo.

Il 31enne laterale destro Davide Guglielmotti risolve consensualmente il contratto col Catania, sarà un nuovo giocatore dell’US Brescia. Sempre il Catania ufficializza gli ingaggi dell’attaccante ex Vicenza Alex Rolfini (1996), firmando un biennale, del difensore di 21 anni Simone Pieraccini, giunto in prestito con diritto di riscatto dal Cesena, e del laterale sinistro Daniele Donnarumma (1992), arrivato dal Cesena a titolo definitivo (due anni di contratto). Ufficiale anche il passaggio dal Catania al CastrumFavara (Serie D) dell’attaccante Lorenzo Privitera (2005). Difensore classe 1998, Manuel Nicoletti, lascia l’AZ Picerno e diventa un calciatore dell’Ascoli fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Saluta Latina per approdare all’Ascoli anche il centrocampista Emanuele Ndoj (1996), accordo fino al 30 giugno 2026 con opzione.

Francesco Dell’Aquila, esterno offensivo classe 2004, dopo l’esperienza all’ACR Messina passa all’Arezzo, in prestito dal Torino. Il Team Altamura accoglie il centrocampista classe 1990 Marco Crimi, reduce da una stagione divisa fra Trapani e Messina: contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo. Il trequartista classe 2005 Kevin Bruno è formalmente un giocatore del Crotone, arriva a titolo temporaneo dal Sassuolo. Va in prestito a Monopoli Stefano Piccinini, difensore classe 2002 prelevato dal Cittadella.

(articolo in aggiornamento)

