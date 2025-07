MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (21/22 luglio)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati lunedì 21 e martedì 22 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Antonello Laneri è il nuovo direttore sportivo del Siracusa. Lo annuncia il club aretuseo con un post social con cui dà il bentornato al dirigente ex Catania. Il difensore classe 2005 Matteo Di Paola si trasferisce in prestito dall’Avellino alla Cavese, che risolve consensualmente il contratto con il difensore Lorenzo Tropea (2004), cresciuto nelle giovanili del Catania, e cede a titolo definitivo al Guidonia Montecelio le prestazioni sportive dell’attaccante Ismaila Badje (2001). La punta Gianluca Vigliotti (2005), inoltre, archivia l’esperienza alla Cavese passando in prestito – via Napoli – al Pineto.

Attaccante esterno classe 1999, l’ex Catania Orazio Pannitteri approda al Latina a titolo definitivo. Attaccante esterno classe 1999, Orazio Pannitteri approda in nerazzurro a titolo definitivo. Un altro ex rossazzurro, il terzino sinistro Kevin Haveri, dopo l’esperienza all’ACR Messina riparte dal Livorno, che lo preleva a titolo definitivo dal Torino. La Casertana acquista il cartellino di Salvatore Pezzella, centrocampista classe 2000 arrivato a titolo definitivo dall’Avellino sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2028. Il Casarano ufficializza l’arrivo del centrocampista 18enne Andrea Antinucci, che ha giocato le ultime stagioni in Serie D con Isernia e Vastogirardi.

Il Team Altamura annuncia il perfezionamento dell’accordo per il rinnovo fino al 30 giugno prossimo del contratto del portiere Alberto Spina (2003). L’AZ Picerno comunica il prolungamento contrattuale dell’attaccante Andrea Santarcangelo (2003) fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Il 35enne centrocampista Oliver Kragl risolve il contratto con il Trapani accettando la proposta della Nissa. Sempre il Trapani formalizza uno scambio di giocatori con il Gubbio: il difensore Roberto Pirrello (1996) in granata a titolo definitivo ed il centrocampista Saber Hraiech (1995) in Umbria con la formula del prestito.

Saluta Sorrento il 33enne difensore ex Catania Edoardo Blondett, che risolve il contratto con i rossoneri. Classe 1997, l’ex attaccante del Catania Michele Emmausso si lega all’Audace Cerignola fino al 30 giugno 2027 dopo avere vestito la maglia del Foggia nella stagione trascorsa. L’esterno offensivo italo-svizzero Marco Rosafio (1994), reduce dall’avventura al Potenza, si trasferisce in Puglia approdando al Team Altamura: contratto biennale.

(articolo in aggiornamento)

