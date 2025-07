MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (30 giugno/1 luglio)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati negli ultimi due giorni – 30 giugno e 1 luglio – per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

L’AZ Picerno comunica di aver prolungato il contratto del fantasista Pasquale Maiorino (1989) fino al 2027 e acquisito a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista Sebastiano Bianchi (2003) dall’Arezzo, contratto biennale con opzione per il terzo anno. Due anni di contratto anche per il direttore sportivo Daniele Faggiano che, dopo avere risolto consensualmente l’accordo col Catania, riparte dalla Salernitana. Sempre per quanto concerne la direzione sportiva, il Potenza sigla l’intesa per il prolungamento contrattuale del DS Vincenzo De Vito fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione.

Il Casarano, fresco di promozione in C, rinnova l’accordo con l’allenatore Vito Di Bari che continuerà a guidare la compagine pugliese nella stagione 2025/26. Sempre il Casarano ufficializza i rinnovi con i difensori Antonio Guastamacchia (1995), Giovanni Pinto (1991), Milos Milicevic (2006) e Alessio Barone (2006); con i centrocampisti Gaetano Logoluso (1997), Leandro Versienti (1996), Antonio D’Alena (1998) e Ismael Cajazzo (2004). L’allenatore Pietro De Giorgio prosegue il rapporto professionale con il Potenza, per lui contratto rinnovato fino al 30 giugno 2027. Il difensore Edoardo Vona (1996), che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Latina, si trasferisce al Pontedera: firma un biennale. Due anni di contratto anche per l’ex diesse del Latina Matteo Patti con l’Ascoli.

Formalizzato il passaggio del difensore Alessio Castellini (2003) dal Catania al Mantova in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il Benevento ratifica l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore Raffaele Romano. Classe 2005, arriva dall’Audace Cerignola firmando un contratto di durata triennale. Il Trapani mette sotto contratto i centrocampisti Enrico Celeghin (1999) e Giovanni Di Noia (1994) che arrivano rispettivamente a titolo definitivo dal Giugliano e dalla Virtus Entella, inoltre cede la punta Easton Ongaro (1998) alla Pianese in prestito con diritto di riscatto.

