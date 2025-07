MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di martedì 29 luglio

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati martedì 29 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

L’Audace Cerignola definisce l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’esterno offensivo classe 2000 ex SPAL Ludovico D’Orazio, sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2027. Il Potenza annuncia il tesseramento del portiere Giovanni Guiotto (2007), che nella passata stagione tra le fila della Rappresentativa Regionale Friuli Venezia Giulia ha conquistato il Torneo delle Regioni disputatosi in Sicilia.

Rinforzo per il reparto arretrato della Cavese: ingaggiato il difensore Mattia Macchi (2004), che nelle ultime tre stagioni ha collezionato quasi 100 presenze in Serie D. Accordo biennale. Colpo in attacco per il Benevento, dopo essere sfumato l’ingaggio di Tumminello: raggiunta l’intesa con la Pianese per il trasferimento a titolo definitivo di Guglielmo Mignani, classe 2002: la punta si lega al club giallorosso fino al 30 giugno 2028. Il Benevento, inoltre, cede all’Udinese l’estremo difensore Alessandro Nunziante (2007), a titolo definitivo, firmando con i friulani fino al 2030.

(articolo in aggiornamento)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 28 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (26 e 27 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (venerdì 25 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 24 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 23 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (21/22 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (19 e 20 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 18 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 17 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 16 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 14 e martedì 15 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (12 e 13 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 11 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 10 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 9 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di martedì 8 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 7 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (5/6 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 4 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 3 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 2 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (30 giugno/1 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (28 e 29 giugno)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dell’ultima settimana (dal 21 al 27 giugno)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dal 14 al 20 giugno

===>>> Primi movimenti concreti dei club del girone C di Serie C

===>>> Le ufficializzazioni dal 10 al 13 giugno

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***