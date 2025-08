MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì e giovedì (30/31 luglio)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

La Casertana comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Kevin Leone. Il centrocampista catanese classe 2005 arriva dal Sassuolo a titolo temporaneo. Movimento di mercato in entrata per il Siracusa, che preleva a titolo definitivo dal Sorrento l’attaccante Giuseppe Guadagni (2001). Il Sorrento, inoltre, prolunga il contratto fino al 30 giugno 2028 con il centrocampista 25enne Marco Cuccurullo (25) e cede il giovane esterno di centrocampo Domenico Esposito (2007) al Savoia. La Salernitana trasferisce a titolo definitivo il difensore classe 2001 Lilian Njoh al Servette FC.

Doppio innesto per l’Atalanta U23: il centrocampista Sergej Levak (2006) ed il difensore centrale classe 2006 Matteo Roberto Plaia, entrambi provenienti dalla Roma a titolo definitivo. Il Casarano cede l’intera proprietà del cartellino di Wedtoin Latif Ouedraogo, difensore esterno classe 2007 originario del Burkina Faso, alla Virtus Francavilla. Novità tra i pali per il Team Altamura: arriva l’estremo difensore Claudio Turi (2005) in prestito dal Napoli. Reduce dall’esperienza in prestito al Trapani, il difensore Luigi Silvestri (1993) riparte dal girone A di Serie C firmando un biennale con l’Union Brescia, che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Cesena.

Il fantasista Alessio Riccardi (2001) rinnova con il Latina fino al 2027. Accordo biennale per il difensore classe 2000, ex Pergolettese, Riccardo Bignami che si lega contrattualmente al Foggia.

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di martedì 29 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 28 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (26 e 27 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (venerdì 25 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 24 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 23 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (21/22 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (19 e 20 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 18 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 17 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 16 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 14 e martedì 15 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (12 e 13 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 11 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 10 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 9 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di martedì 8 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 7 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (5/6 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 4 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 3 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 2 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (30 giugno/1 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (28 e 29 giugno)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dell’ultima settimana (dal 21 al 27 giugno)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dal 14 al 20 giugno

===>>> Primi movimenti concreti dei club del girone C di Serie C

===>>> Le ufficializzazioni dal 10 al 13 giugno

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***