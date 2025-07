MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 10 luglio

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati giovedì 10 luglio per quanto concerne i club del girone C di Serie C. Doppia operazione di mercato in entrata portata a termine dal Casarano: la società pugliese neo promossa in Serie C comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del portiere classe 2001 Niccolò Chiorra, proveniente dall’Empoli, e dell’estremo difensore Filippo Bacchin (2002), prelevato dall’Alcione Milano. Destiny Egharevba, attaccante classe 2003 che ha concluso l’esperienza in prestito alla Casertana, passa al Cittadella che lo preleva a titolo definitivo.

Doppio colpo messo a segno dal Benevento. Acquisita l’intera proprietà del cartellino del centrocampista Mattia Maita (1994). Arriva dal Bari, legandosi ai giallorossi fino al 30 giugno 2028 con eventuale rinnovo annuale. Inoltre è stato ufficializzato il portiere Gianmarco Vannucchi (1995), giunto a Benevento a titolo definitivo dalla Ternana. Nuovo diesse per il Foggia: annunciato l’ingresso di Carlo Musa, che nelle ultime due stagioni ha lavorato nella direzione sportiva del Sestri Levante.

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 9 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di martedì 8 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 7 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (5/6 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 4 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 3 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 2 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (30 giugno/1 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (28 e 29 giugno)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dell’ultima settimana (dal 21 al 27 giugno)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dal 14 al 20 giugno

===>>> Primi movimenti concreti dei club del girone C di Serie C

===>>> Le ufficializzazioni dal 10 al 13 giugno

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***