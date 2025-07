MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (giovedì 16 luglio)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati oggi, giovedì 17 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Il terzino classe 2000 Riccardo Spaltro, ex Juve Stabia, firma un contratto annuale con l’Audace Cerignola, che annuncia anche l’acquisizione a titolo definitivo dell’esterno offensivo classe 2006 Ernesto Ballabile, il quale proviene dalla Primavera del Napoli (accordo triennale). Alfonso Rizzuto, portiere classe 2004, rappresenta un altro innesto per il Cerignola (tre anni di contratto). Colpo in difesa messo a segno dal Giugliano: arriva a titolo definitivo dal Vicenza Giuliano Laezza (1993): accordo su base triennale. Sempre il Giugliano cede in prestito all’Ercolanese il portiere Manuel La Matta (2007). L’ex difensore della Juventus Next Gen Fabrizio Poli (1989) si trasferisce al Team Altamura.

Prolungamento contrattuale tra le fila della Casertana: il difensore Ivan Kontek si lega ai falchetti fino al 30 giugno 2027. Nuovo portiere per la Cavese: Simone Iuliano (2007), ex Turris, intesa triennale. Firma il primo contratto da professionista con la Cavese il centrocampista Mario Barone (2006). Rodrigo De Ciancio, centrocampista argentino classe 1995, dopo l’esperienza all’AZ Picerno si trasferisce al Latina: due anni di contratto per lui. L’ex calciatore Giacomo Tulli (1987) nuovo collaboratore tecnico della direzione sportiva del Potenza.

La Salernitana comunica le avvenute nomine del dott. Maurizio Milan a nuovo presidente del Consiglio d’Amministrazione e del dott. Umberto Pagano ad amministratore delegato del club, inoltre entra nel CdA il dott. Nello Annunziata. Il Monopoli preleva in prestito dall’Udinese il portiere Edoardo Piana (2003) e comunica di aver depositato la documentazione per il tesseramento dell’estremo difensore Mirko Albertazzi (1997), che prosegue l’avventura in biancoverde per un’altra stagione. L’attaccante Giuliano Alma (1993) continuerà a vestire la maglia del Siracusa per la terza stagione consecutiva. Il Catania ufficializza l’ingaggio della punta Francesco Forte (1993), in prestito dall’Ascoli. Stefano Scognamillo è un nuovo calciatore del Benevento. Il difensore centrale classe 1994 arriva dal Catanzaro ed ha firmato un contratto fino al 2028. Davide Mazzocco, centrocampista classe 1995, dopo l’esperienza al Foggia riparte dalla Dolomiti Bellunesi.



