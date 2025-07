MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (giovedì 24 luglio)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati oggi, giovedì 24 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Il Casarano comunica di aver acquisito le prestazioni professionali dei centrocampisti Francesco Palumbo (2007), Andrea Antinucci (2007) e dell’attaccante Salvatore Cerbone (2007): Antinucci viene dall’esperienza con la maglia dell’Isernia, Cerbone con la Primavera dell’Ascoli, Palumbo con la Primavera del Bari. Tutti e tre hanno sottoscritto un contratto triennale. Cristian Padula è un nuovo giocatore del Campobasso. Attaccante classe 2004, arriva in prestito dal Torino. La Salernitana trasferisce in Serie D, alla Roma City, il difensore della Primavera Antonio Susini (2006).

Il Benevento raggiunge l’intesa con il difensore Riccardo Iacoponi (2007): contratto fino al 30 giugno 2026 con eventuale prolungamento al 2028. Sempre il Benevento risolve consensualmente il contratto con la punta Samuele Sorrentino (2003). Fa altrettanto il Campobasso con il centrocampista Mario Prezioso (1996). Campobasso che si assicura anche le prestazioni sportive del centrocampista Lorenzo Di Livio (1997), prelevato a titolo definitivo dal Latina.

A proposito di Latina, il club nerazzurro aggiunge rinforzi nel pacchetto difensivo con la firma di Iacopo Regonesi (2004) – arrivato dall’Atalanta in prestito – e, su base biennale, di Bernando Calabrese (2002). Si tratta di un ritorno in questo caso, a titolo definitivo, provenienza Campobasso. Il Latina ha anche risolto consensualmente il contratto con la 33enne punta Ferdinando Mastroianni. Il Monopoli deposita la documentazione per il trasferimento definitivo dal Sassuolo dell’attaccante Luca Lattanzi. Per il classe 2006 contratto biennale.

(articolo in aggiornamento)

