MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (giovedì 3 luglio)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati nella giornata di oggi, giovedì 3 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

L’AZ Picerno acquisisce le prestazioni sportive dell’ex centrocampista della Turris Samuel Pugliese, classe 2004. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Inoltre il club lucano ritrova il portiere Andrea Esposito, classe 2006, dopo l’esperienza maturata nella scorsa stagione in Serie D con Fidelis Andria e Avezzano, affidando il ruolo di preparatore dei portieri a Carmine Tortora, classe 1986 nelle ultime tre stagioni operativo a Giugliano. L’allenatore Francesco Tomei, dopo l’annata conclusa sulla panchina dell’AZ Picerno, sigla con l’Ascoli un accordo fino al 30 giugno 2026 con opzione.

Il Monopoli deposita la documentazione per il tesseramento dell’attaccante Mattia Tirelli (2002), che si lega ai pugliesi per tre anni, e l’attaccante catanese Salvatore Longo (2000): il primo ha indossato nell’ultima stagione le maglie di Ascoli e Giana Erminio, il secondo quella dell’Albinoleffe nelle ultime due annate. Il Siracusa neo promosso in Serie C conferma Marco Turati alla guida tecnica degli aretusei. Il Cosenza solleva dall’incarico il Direttore Sportivo Gennaro Delvecchio, ex centrocampista del Catania. La Casertana ufficializza il rinnovo di contratto del terzino destro argentino classe 1999 Manuel Llano.

Il Benevento si assicura a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Pietro Saio (2003), che arriva dalla Cavese, e del terzino Edoardo Pierozzi (2001), la scorsa stagione in forza al Pescara: contratto fino al 30 giugno 2028 per entrambi. Ertijon Gega, difensore albanese classe 2001, viene ceduto dal Catania al Casarano a titolo definitivo firmando un biennale. Il centrocampista Daniel Sannipoli (2000), dopo una stagione vissuta tra Avellino e Cavese, vestirà la maglia del Guidonia Montecelio. Mezzala classe 2004, Antonio Gala saluta Foggia e riparte dal Campobasso firmando un contratto biennale.

Tris di acquisti ufficializzati da un Trapani sempre più attivo sul mercato: arrivano Niko Marco Patrick Kirwan, centrocampista esterno neozelandese con cittadinanza italiana classe 1995 ex Padova; Diego Marcolini, centrocampista classe 2005 ex Cagliari; Cesare Galeotti, portiere classe 2002 svincolatosi dopo l’esperienza tra le fila della SPAL. Colpo della Salernitana, ingaggiato l’attaccante Franco Ferrari (1995) che ha firmato con il club granata fino al 30 giugno 2027.

