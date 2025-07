MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (lunedì 28 luglio)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati oggi, lunedì 28 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Il Catania annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista colombiano Andrés Felipe Tello Muñoz (1996). Formalizzata la cessione a titolo definitivo, da parte del Trapani, dell’attaccante Cristian Spini al Ravenna e della punta Agustin Marsico alla Vibonese. Dopo avere risolto il contratto con il Latina, il 33enne attaccante Ferdinando Mastroianni si trasferisce alla Pro Patria tornando a vestire la maglia biancoblu. Colpo messo a segno dalla Casertana. Arriva dal Pescara, a titolo definitivo, l’esterno offensivo classe 1996 Accursio Bentivegna, sottoscrivendo un contratto triennale. L’Audace Cerignola tessera il mediano Oscar Moreso Arjona (2004), il quale firma un biennale dopo avere militato nell’ultima stagione tra le fila dell’Enna.

