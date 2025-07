MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (lunedì 7 luglio)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati oggi, lunedì 7 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

L’AZ Picerno rende noto di avere formalizzato la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante esterno Emilio Volpicelli (1992), il quale poi definisce l’accordo con una società di massima serie dilettantistica, la Scafatese. La Cavese accoglie la giovane promessa Gerardo Fusco (2005), punta proveniente dalla Primavera della Salernitana: accordo sino al 30 giugno 2027. Il Catania ufficializza il raggiungimento dell’intesa per il rinnovo biennale del contratto di mister Marco Biagianti, che continuerà a guidare la Primavera rossazzurra.

Il Benevento comunica che il portiere Manuel Esposito (2005) ha firmato un prolungamento di contratto economico che lo legherà ai sanniti fino al 30 giugno 2028. Lascia la Casertana il valido esterno destro Stefano Paglino, classe 2003, accettando la proposta del Sorrento. Colpo d’esperienza per il centrocampo del neo promosso Casarano, che acquisisce dal Bari le prestazioni professionali di Raffaele Maiello (1991), proveniente dal Bari. A proposito di colpi, importante perdita per il Crotone: il centrocampista classe ’97 Mattia Vitale si svincola dai calabresi siglando un contratto di durata biennale con il Vicenza.

(articolo in aggiornamento)

