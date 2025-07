MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (martedì 8 luglio)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati martedì 8 luglio per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Il Trapani acquisisce il difensore Stefano Negro, centrale classe 1995 che nelle ultime due stagioni ha militato in Serie B con il Cittadella. La società granata, inoltra, perfeziona le cessioni dell’attaccante classe 2002 Diego Zuppel, dei difensori Andrea Cristini (1994) e Davide Zappella (1998) al Guidonia Montecelio: il primo in prestito con diritto di riscatto, gli altri due a titolo definitivo. La Casertana comunica di avere risolto consensualmente il contratto con il direttore sportivo Trevor Trevisan. Doppio innesto per il Giugliano, che si assicura il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alessio Minei e del difensore Luigi Forciniti, entrambi classe 2006: accordo su base biennale.

La Cavese annuncia l’ingaggio dei difensori Igor Amerighi (2005), lo scorso anno alla Forsempronese nel girone F di Serie D (contratto di due anni) e Francesco Nunziata (2007), proveniente dalla Primavera della Salernitana. Il centrocampista greco Angelos Tsingaras (1999) si lega contrattualmente al Benevento fino al 30 giugno 2026 con eventuale rinnovo al 2028, inoltre saluta i sanniti il mediano Vincenzo Alfieri (2002) direzione Sambenedettese: intesa biennale. Colpo della Salernitana, approda alla corte di mister Raffaele il centrocampista olandese ex Ternana Kees De Boer (2000) che si lega ai granata fino al 30 giugno 2027.

Il Casarano mette sotto contratto Vincenzo Millico. L’esterno d’attacco classe 2000 firma un biennale.

(articolo in aggiornamento)

