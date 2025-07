MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (mercoledì 16 luglio)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati oggi, mercoledì 16 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

L’Audace Cerignola annuncia l’ingaggio dell’attaccante ex Team Altamura Antonio Sabbatani (2002), contratto triennale, e definisce l’accordo con il difensore Martin Cocorocchio (biennale), che arriva dal Cassino. Il Latina raggiunge l’intesa con il Valmontone per la cessione dell’attaccante esterno classe 2005 Riccardo Polletta e si assicura le prestazioni sportive del laterale classe 1999 Federico Pace, reduce da una buona stagione con il Monopoli. Doppio innesto per il Sorrento: a centrocampista arriva l’ex Terracina Manuel Tonni (2007) e, in difesa, il maltese Kurt Shaw (1999), lo scorso anno in forza all’Hibernians.

Il Crotone acquisisce dalla Juve Stabia, in prestito con diritto di riscatto, il difensore Cristian Andreoni (1992) mentre il Benevento mette a segno il colpo Matteo Della Morte, attaccante classe ’99 prelevato dal Vicenza in prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto condizionato. Ufficiale l’approdo a Potenza del 21enne centrocampista Antonio De Marco, che termina l’esperienza di Pescara firmando due anni di contratto con i lucani. Il Siracusa rende noto il rinnovo fino al 2028 dell’attaccante Sebastiano Vlad Di Paolo, classe 2006. La Salernitana acquista il centrocampista Galo Capomaggio (1997) dall’Audace Cerignola a titolo definitivo (contratto triennale).

