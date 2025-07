MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (mercoledì 2 luglio)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati nella giornata di oggi, mercoledì 2 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

L’AZ Picerno comunica di aver prolungato il contratto del portiere Elia Summa, classe 2003, fino al 30 giugno 2028 e di avere contrattualizzato il portiere classe 2005 Simone Cortese (accordo su base triennale) e Antonio Granata, difensore centrale classe 2000 in arrivo a titolo definitivo dal Padova (biennale con opzione per il terzo anno). Il Casarano formalizza il rinnovo dei contratti di tre attaccanti: Giancarlo Malcore (1993), Leonardo Perez (1989) e Vincenzo Ferrara (1993). Inoltre i pugliesi ufficializzano l’ingaggio del fantasista Cosimo Chiricò (1991).

Il Potenza rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore classe 1994 Agostino Camigliano, la scorsa stagione in forza al Foggia, fino al 30 giugno 2027. La Casertana affida la guida tecnica della prima squadra a Federico Coppitelli, reduce dall’esperienza nel massimo campionato croato sulla panchina dell’Osijek. Si muove il Monopoli che deposita la documentazione per il tesseramento biennale con opzione per il terzo anno del terzino sinistro Emanuele Di Santo (2005), il quale da gennaio dello scorso anno ha indossato la maglia de L’Aquila.

La Salernitana accoglie il nuovo allenatore: sarà l’ex Catania Giuseppe Raffaele, che ha detto senza indugio sì alla proposta del diesse Daniele Faggiano. Firma su un contratto di due anni dopo avere perfezionato la risoluzione con l’Audace Cerignola. Non si ferma il Trapani che preleva a titolo definitivo dal Monopoli gli attaccanti Francesco Grandolfo (1992) – sottoscrivendo un accordo pluriennale – e Federico Nahuel Vázquez (1993). Il Cosenza annuncia la risoluzione consensuale del rapporto con l’allenatore Massimiliano Alvini. Tra le fila dei calabresi, inoltre, si svincola il portiere Alessandro Micai (1993) destinato al Cluj.

Il Crotone cede a titolo definitivo le prestazioni sportive dell’attaccante Dimitar Kostadinov (classe 1999) al P.S.F.K. Černomorec Burgas. Nel contempo, la società annuncia il raggiungimento dell’accordo per le risoluzioni consensuali con il centrocampista Luis Rojas (2002) e l’attaccante Diego Voncina (2005).

(articolo in aggiornamento)

