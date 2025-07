MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (mercoledì 23 luglio)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati oggi, mercoledì 23 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Gli ex attaccanti del Catania Andrea Di Grazia (1996) e Manuel Sarao (1989), che avevano rinnovato nei giorni scorsi il contratto col Siracusa, hanno risolto consensualmente l’accordo: Di Grazia ha, poi, firmato un biennale con la Reggina mentre Sarao è atteso dal Gela. Ripartirà dalla Reggina anche l’ex difensore del Catania Edoardo Blondett (1992), il quale aveva già risolto il contratto con il Sorrento. Sempre il Siracusa si assicura il difensore classe 2004 Etienne Catena, arrivato a titolo definitivo dal Cagliari.

Un nuovo centrocampista approda alla corte di mister Longo, a Crotone. Trattasi di Mattia Sandri (2001), prelevato a titolo definitivo dal Milan firmando un contratto su base biennale. Giovane innesto per la mediana della Casertana: i falchetti comunicato di essersi assicurati dall’Avellino, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Vincenzo Arzillo (2006). Movimento in uscita per il Trapani, i granata cedono l’intera proprietà del cartellino del difensore Alessandro Malomo (1991) al Guidonia Montecelio.

Salta il passaggio del portiere Domiziano Tirelli (2006) dal Catania al Giulianova, venendo invece ceduto in prestito alla Polisportiva Calcio Budoni. Edward John McJannett, centrocampista irlandese classe 2004 reduce dall’esperienza in prestito all’Audace Cerignola, passa con la medesima formula dal Lecce alla Ternana. L’esterno Alessio Tribuzzi (1998), lo scorso anno protagonista nel girone C, si trasferisce ufficialmente dall’Avellino al Vicenza in prestito con diritto di riscatto.

