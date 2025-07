MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (mercoledì 9 luglio)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati oggi, mercoledì 8 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Doppio movimento in uscita per il Trapani, che rende noto di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del difensore Matteo Guerriero (2005) a titolo definitivo al Treviso e del centrocampista della formazione Primavera Riccardo Sciortino (2005) in prestito alla Pistoiese. In entrata, invece, ennesima operazione portata a termine dalla società granata che preleva da svincolato l’ex difensore del Foggia Emmanuele Salines (2000). Conclusa l’esperienza al Team Altamura, l’attaccante Vito Leonetti (1994) dice ufficialmente sì alla proposta del Campobasso firmando un contratto biennale. Due anni di contratto anche per il difensore Andrea Pelamatti (2004), che sigla l’accordo con la Cavese.

(articolo in aggiornamento)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di martedì 8 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 7 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (5/6 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 4 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 3 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 2 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (30 giugno/1 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (28 e 29 giugno)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dell’ultima settimana (dal 21 al 27 giugno)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dal 14 al 20 giugno

===>>> Primi movimenti concreti dei club del girone C di Serie C

===>>> Le ufficializzazioni dal 10 al 13 giugno

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***