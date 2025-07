MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (venerdì 11 luglio)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati oggi, venerdì 11 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Terminata l’esperienza al Monopoli di Samuele Vitale, il portiere classe 2002 si trasferisce all’Ascoli fino al 30 giugno 2027. Gradito ritorno a Potenza: il club rossoblu rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto, le prestazioni sportive del centrocampista classe 2003 Francesco Maisto. Sempre in terra lucana, l’AZ Picerno rinnova per un’altra stagione il rapporto professionale con il centrocampista Vincenzo Ragone (2007), cresciuto nel settore giovanile del club. Inoltre firma un triennale con l’AZ Picerno il difensore Angelo Veltri (2004).

Il Cosenza affida l’incarico di direttore sportivo a Fabio Lupo: intesa sulla base di un contratto annuale con opzione per l’anno successivo. Rinforzo per il reparto arretrato della Salernitana: passaggio a titolo definitivo dal Bari del calciatore classe 1998 Emmanuele Matino e dello svincolato classe ’97 ex Modena Mauro Coppolaro (contratti biennali). La Salernitana trova l’intesa per la risoluzione consensuale con il centrocampista classe ’96 Salomon Junior Sambia, ufficializzando gli ingaggi del centrocampista Ivan Varone (1992) a titolo definitivo dall’Ascoli, dell’attaccante Ismail Achik a titolo definitivo dal Bari (2000) e dell’esterno sinistro ex Padova Luca Villa (1999) fino al 30 giugno 2027. Movimento in uscita formalizzato dal Catania: ceduta l’intera proprietà del cartellino del laterale sinistro Mattia Maffei al Trento, legatosi ai gialloblu fino a giugno 2028.

Il Crotone annuncia l’arrivo del terzino sinistro Walter Guerra (1992), firmando per un anno con rinnovo automatico al 30 Giugno 2027 al verificarsi di determinate condizioni, e la firma di un contratto di apprendistato professionalizzante con Giuseppe Sinopoli (punta centrale classe ’98), che si aggiunge a Giuseppe Terrasi (centrocampista classe 2007) e Michele Vrenna (attaccante classe 2008). Continua il percorso con la maglia pitagorica anche Antonio Pio Martino, portiere del 2006. Il centrocampista Andrea Barberis (1993), scaduto il contratto con il Crotone passa al Cittadella. Il Latina rende nota la risoluzione consensuale con il difensore classe ’92 Luca Crescenzi.

