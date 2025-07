MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (venerdì 18 luglio)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati oggi, venerdì 18 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Il Latina comunica di aver perfezionato l’ingaggio a titolo definitivo dalla Roma del portiere Davide Mastrantonio, classe 2004. Ha firmato un contratto biennale. Il Trapani cede l’intera proprietà del cartellino del difensore Francesco Benassai (1998) al Vicenza: accordo sino al 30 giugno 2027. I difensori Christian Bonacchi (2000) e Ruben Falla (2002), l’attaccante Manuel Sarao (1989) ed il centrocampista Racine Ba (2003) continueranno a vestire la maglia del Siracusa nella stagione 2025/26.

Il Trapani formalizza la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante Abel William Stensrud (2002). Rinforzo per la mediana dell’Audace Cerignola, l’ex Padova Carmine Cretella (2002) si lega ai gialloblu fino a giugno 2027. Continua l’avventura al Giugliano di Giuseppe D’Agostino: l’attaccante classe 2003 ha firmato un accordo su base biennale, è stato acquisito a titolo definitivo dal Napoli. L’attaccante ratifica l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante Rocco Costantino (classe 1990), lo aspetta il Chievo Verona.

Dal settore giovanile del Napoli, approda al Team Altamura il difensore centrale classe 2006 Mattia Esposito (biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno). L’esterno offensivo Enrico Oviszach (2001) è stato ceduto a titolo definitivo dal Crotone all’Ascoli, firmando un’intesa triennale. Tre anni di contratto con il Crotone, invece, per Gesualdo Napolitano, attaccante classe 2005 considerato tra i giovani più promettenti dello scorso campionato di Serie D e cresciuto nelle giovanili di Catania e Verona.

(articolo in aggiornamento)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 17 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 16 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 14 e martedì 15 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (12 e 13 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 11 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 10 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 9 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di martedì 8 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 7 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (5/6 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 4 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 3 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 2 luglio

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (30 giugno/1 luglio)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (28 e 29 giugno)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dell’ultima settimana (dal 21 al 27 giugno)

===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dal 14 al 20 giugno

===>>> Primi movimenti concreti dei club del girone C di Serie C

===>>> Le ufficializzazioni dal 10 al 13 giugno

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***