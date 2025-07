MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (venerdì 25 luglio)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati oggi, venerdì 25 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali il Giugliano ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Mario Prezioso, classe 1996, il quale ha firmato un accordo su base biennale dopo la risoluzione del contratto con il Campobasso. Saluta il Team Altamura il centrocampista Jonathan Bumbu (1999), le parti hanno raggiunto l’intesa per la risoluzione consensuale dell’accordo. Ibrahima Mbaye, difensore di 30 anni, approda invece al club pugliese firmando fino al 30 giugno 2026. L’ex Inter, Bologna e Cluj firma un contratto annuale con i biancorossi.

Il terzino Gianfranco Giuliodori (2004) si trasferisce dalla Reggina all’Audace Cerignola a titolo definitivo. Volto nuovo in avanti per il Campobasso: i rossoblu perfezionano l’ingaggio dell’attaccante Tommaso Ravaglioli (2006), proveniente dalla Primavera del Bologna. Continua ad essere attivo il Benevento, assicurandosi a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Dino Mehic (2003), arrivato dalla Virtus Verona, e del difensore Giacomo Ricci (1996), prelevato dal Cosenza: contratto triennale in entrambi i casi.

Due gli anni di contratto con cui si lega al Monopoli il centrocampista classe 2004 Antonio Imputato, che lascia la Fidelis Andria. Il Monopoli, inoltre, cede in prestito il portiere classe 2005 Christian Sibilano al Manfredonia ed il centrocampista classe 2005 Matteo Capozzi all’Imolese. Il terzino Davide Gentile (2003), la scorsa stagione in forza alla Salernitana, passa al Livorno a titolo definitivo.

(articolo in aggiornamento)

