MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (venerdì 4 luglio)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati nella giornata di oggi, venerdì 4 luglio, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

La Salernitana contrattualizza l’attaccante Roberto Inglese (1991), svincolatosi dal Catania, firmando fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. L’Audace Cerignola sostituisce l’allenatore Giuseppe Raffaele, passato alla Salernitana, con l’ex Cavese Vincenzo Maiuri (contratto biennale). La punta classe ’97 Gabriele Bernardotto lascia l’AZ Picerno e riparte dal Guidonia Montecelio. Il Monopoli preleva dall’Arzignano Valchiampo il centrocampista classe 1996 Lorenzo Bordo, che sottoscrive un accordo di due anni.

La Casertana ufficializza la risoluzione consensuale del contratto con il 28enne difensore Riccardo Gatti. La guida tecnica del Team Altamura è stata affidata a Devis Mangia, legatosi ai pugliesi con un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo. La Cavese ingaggia l’attaccante classe 2002 Angelo Guida che si lega ai metelliani sino al 30 giugno 2027: la scorsa stagione 10 gol e 2 assist al Paternò (Serie D). Tris di ufficializzazioni per il Trapani. Arrivano in maglia granata il trequartista Cristiano La Sorsa (2006), dal Fossombrone (Serie D) il centrocampista Francesco Podrini (2007) e dal Crotone il laterale sinistro classe 1994 Maxime Francoise Giron (accordo pluriennale).

(articolo in aggiornamento)

