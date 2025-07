MERCATO: Siracusa in contatto col Catania per Bocic, Chiarella e Costantino

Tre possibili cessioni al Siracusa? La stampa nazionale, nello specifico La Casa di C, riporta l’indiscrezione secondo la quale alcuni calciatori del Catania potrebbero trasferirsi nel club aretuseo, fresco di promozione nel professionismo. La società azzurra avrebbe effettuato sondaggi per Milos Bocic, attaccante classe 2000 che ha vissuto gli ultimi mesi in prestito al Latina, Marco Chiarella, ala classe 2002 che ha giocato l’ultima stagione a Rimini e Messina, oltre alla punta Rocco Costantino (1990), che cerca nuova sistemazione dopo l’esperienza a titolo temporaneo tra le fila di Lucchese e Messina. Il Siracusa ha chiesto informazioni per capire la fattibilità delle operazioni.

