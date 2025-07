MERCATO – Da Ascoli: “Varone, Catania e Mantova in pressing”

Dalle Marche si conferma l’interesse manifestato dal Catania nei confronti del centrocampista dell’Ascoli Ivan Varone. Le parole del direttore sportivo Matteo Patti negli ultimi giorni hanno evidenziato come la società bianconera non abbia ancora deciso di metterlo sul mercato, ma potrebbe farlo qualora il giocatore manifestasse l’intenzione di cambiare casacca. In questo senso si ribadisce l’incertezza del futuro di Varone e tuttoascolicalcio.it parla di un interesse concreto da parte di Catania e Mantova.

“Al momento, i contatti sono ancora in fase preliminare e le trattative non hanno subito un’accelerazione decisiva – si legge -. Entrambe le squadre starebbero valutando la possibilità di inserire contropartite tecniche nell’operazione, formula che potrebbe agevolare l’intesa ma che necessita di ulteriori approfondimenti da parte delle dirigenze coinvolte. La situazione resta fluida, ma il nome di Varone è tra quelli più caldi in uscita dal centrocampo dell’Ascoli, che sta pianificando un profondo rinnovamento in vista della stagione 2025/26″.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***