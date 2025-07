MERCATO – Stampa ascolana: “Varone-Catania, parti vicine”

Il centrocampista Ivan Varone vuole giocare in un club che abbia degli obiettivi ambiziosi e potrebbe lasciare Ascoli. La stampa ascolana, nello specifico il portale tuttoascolicalcio.it, evidenzia come il Catania di Mimmo Toscano mantenga un forte interessamento. Le parti si sarebbero avvicinate molto negli ultimi giorni. “L’Ascoli rischia di perdere una colonna del centrocampo e dello spogliatoio, ma al Picchio servono anche giocatori che siano motivati a sposare il nuovo corso bianconero che riparte da zero. Nei prossimi giorni l’affare potrebbe concretizzarsi anche se non sono da escludere altri colpi di scena”, si legge.

