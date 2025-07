MERCATO – Stampa campana: “Capomaggio diretto alla Salernitana”

Galo Capomaggio ha scelto: va alla Salernitana, no al Catania. La società granata avrebbe trovato l’accordo economico sia con il giocatore che con l’Audace Cerignola. Come riportato dalla stampa campana, nello specifico tuttosalernitana.com, il direttore sportivo Daniele Faggiano avrebbe raggiunto l’intesa sulla base di un investimento dal valore di circa 1,5 milioni lordi dei quali 350 per la clausola rescissoria al Cerignola, 180 di stipendio per tre anni più bonus al centrocampista argentino che, tra stasera e domani, si aggregherà ai nuovi compagni nel ritiro di Cascia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***