MERCATO – Stampa campana: “D’Ausilio-Catania, le ultime”

“Il discorso legato al trasferimento in Sicilia, a titolo definitivo, di Michele D’Ausilio sta entrando nel vivo con il Catania disposto anche ad investire quasi 300mila euro per il cartellino”. E’ quanto evidenzia la stampa campana, nello specifico il quotidiano Il Mattino, in relazione all’interessamento da parte del Catania, di cui si parla da qualche giorno, nei confronti del centrocampista offensivo Michele D’Ausilio, classe 1999. Proseguono, pertanto, le indiscrezioni di mercato su questo versante con l’Avellino che intende monetizzare adeguatamente l’eventuale cessione di un giocatore che, nelle ultime stagioni, si è reso protagonista soprattutto a suon di assist.

