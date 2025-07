MERCATO – Stampa campana: “Gori, sondaggio del Catania”

Il Catania necessita urgentemente di rinforzi per il reparto offensivo, di recente orfano di Roberto Inglese, svincolatosi dai rossazzurri prima di accettare la proposta della Salernitana. Aumentano i sondaggi alla ricerca dei profili giusti da reperire sul mercato per potenziare l’attacco. Tra i calciatori sondati dal Catania emerge anche il nome di Gabriele Gori, secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino. Reduce dal prestito in B al Sudtirol, gli altoatesini non hanno riscattato il cartellino del 26enne attaccante di proprietà dell’Avellino. Il giocatore, però, ha espresso ai suoi agenti il desiderio di restare in cadetteria. Qualora non trovasse nuova sistemazione in B, Catania rappresenterebbe una delle opzioni più interessanti tra i club di terza serie.

