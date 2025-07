MERCATO – Stampa Emilia-Romagna: “Marras, le ultime sul futuro”

Tra i nomi di recente accostati al Catania dai siti specializzati di calciomercato c’è anche l’attaccante mancino Manuel Marras. A proposito del futuro dl calciatore in forza alla Reggina, il Resto del Carlino – primo quotidiano per diffusione in Emilia-Romagna – riporta quanto segue:

“L’esterno mancino classe ’93 ha già fatto capire a chiare lettere di non voler giocare ‘a scadenza’ ovvero senza avere certezze sul rinnovo di contratto che si esaurirà nel giugno del 2026. La società però, salvo qualche rarissima eccezione, non fa pluriennali agli over 30 e andrà quindi trovata una soluzione. Sul calciatore avrebbero preso informazioni sia il Catania che il Vicenza, con quest’ultimo club che sembra essere favorito visto che Marras – per sue esigenze personali – preferirebbe restare al Nord (la famiglia vive a Genova). È chiaro che se dovesse partire anche lui, la Reggiana dovrebbe poi prendere un altro giocatore con caratteristiche simili, ma l’impressione è che il club – pur apprezzandolo – non sia disposto a fare eccezioni pur di accontentarlo”.

