MERCATO: Caturano accostato per l’ennesima volta al Catania dalla stampa lucana

Molti tifosi etnei ci rideranno sopra, paragonandolo all’ex attaccante del Torino Rolando Bianchi, il quale puntualmente in ogni sessione di calciomercato ai tempi della Serie A veniva accostato al Catania ma poi non fu mai destinato a vestire la maglia rossazzurra. Come accade da qualche anno a questa parte, giungono rumors da Potenza secondo cui il bomber del Potenza Salvatore Caturano sarebbe appetito anche dal Catania.

Caturano, contrattualmente legato ai lucani fino al 30 giugno 2027, ha compiuto 35 anni pochi giorni fa. I gol li ha sempre fatti in carriera: tra le fila del Potenza ha all’attivo 19 centri la scorsa stagione, 12 nel 2023/24, 17 nell’annata 2022/23. Praticamente un bottino di una cinquantina di reti negli ultimi tre anni in rossoblu. Tuttopotenza.com segnala il presunto gradimento del Catania nei confronti del calciatore napoletano, sottolineando che “il Potenza, seppur forte del contratto stipulato con l’attaccante, potrebbe tentennare davanti a una offerta importante anche per il calciatore”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***