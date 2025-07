MERCATO – Stampa marchigiana: “Forte, clausola per liberarsi dall’Ascoli sul contratto stipulato in origine”

Dal giornale marchigiano YouTvrs si apprende che il contratto stipulato in origine fino a giugno 2026 con l’Ascoli da Francesco Forte, attaccante che vestirà la maglia del Catania, presentava una clausola per liberarsi dal club bianconero in caso di retrocessione in Serie C (cosa avvenuta nel 2024), a condizione che la nuova squadra pagasse il valore dell’ammortamento del giocatore sul bilancio. Si ipotizza che il Catania pagherà una cifra compresa tra 200 e 300mila euro per il giocatore. L’Ascoli lo aveva prelevato due anni fa dal Benevento in prestito con obbligo di riscatto (150mila euro per il prestito e circa 1 milione e 150mila euro per il riscatto esercitato nell’estate 2023).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***