MERCATO – Stampa nazionale: “Il Catania tra i club sulle tracce di Tommasini”

Nei giorni scorsi contatti avviati soprattutto con il Ravenna, prima ancora Monopoli e Casertana. Recentemente l’attaccante Christian Tommasini, ora in forza al Gubbio, è stato accostato dalla stampa nazionale (tuttoc.com) a Catania e Torres. Autore di nove gol nel girone B di Serie C quest’anno, rappresenta un profilo importante per la società eugubina che vorrebbe confermarlo in vista della prossima stagione. “Ci sarà da convincere il club umbro, che non è intenzionato a liberarlo gratuitamente. Anche perché ha ancora due anni di contratto”, evidenzia il portale specializzato sulle vicende del campionato di terza serie. Pista complicata, quindi, quella che porterebbe a Tommasini.

