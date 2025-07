MERCATO – Stampa pescarese: “Anche il Catania sulle tracce di Tonin”

C’è anche il Catania sulle tracce di Riccardo Tonin, prima punta classe 2001 di proprietà del Pescara? Grande protagonista nel corso dei playoff portando gli abruzzesi dritti in Serie B con 4 gol, in aggiunta alle 2 reti siglate nel corso del campionato, Tonin è finito nel mirino della società rossazzurra secondo quanto assicurano i colleghi di pescarasport24.it. In C, però, sono tanti i club ad avere avviato contatti con il Delfino. Al Catania si aggiungono il Trapani “pigliatutto”, Ascoli, Audace Cerignola, Monopoli e Cittadella. L’idea del Pescara è quella di portarlo in ritiro per farlo valutare dal neo tecnico Vivarini e poi prendere una decisione definitiva nei suoi riguardi. Tonin, cresciuto nelle giovanili del Milan e che ha vestito in carriera anche le maglie di Cesena, Foggia, Monterosi, Foggia e Juve Stabia, è legato contrattualmente ai biancazzurri fino al 30 giugno 2027.

