MERCATO – Stampa salernitana: “Faggiano rischia di farsi sfuggire Tumminello, Catania e Benevento pronte a trattare”

Attaccante classe 1998 nativo di Erice ora in forza al Crotone, da giorni Marco Tumminello è in trattativa con la Salernitana. Operazione però non ancora definita. Anzi, sulla base di quanto appreso dai colleghi di tuttosalernitana.com, la trattativa va a rilento per via presumibilmente delle richieste onerose del Crotone che, per cedere il cartellino a titolo definitivo, avrebbe chiesto una cifra superiore ai 350mila euro. La società granata, secondo la medesima fonte, rischia di farsi sfuggire il giocatore con Benevento e Catania che sarebbero pronte a trattare con il Crotone l’acquisizione di Tumminello, autore di 34 gol nelle ultime due stagioni in Calabria.

