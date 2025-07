MERCATO – Stampa umbra: “Perugia, Cangelosi in pressing su Anastasio”

Perugia, Salernitana e Arezzo. Sono i club segnalati in questi giorni sulle tracce del laterale sinistro classe 1996 attualmente in forza al Catania, Armando Anastasio. A proposito del club perugino, dalla stampa umbra (fonte La Nazione) si evince come, in particolare, a spingere sia l’allenatore biancorosso Vincenzo Cangelosi, il quale ha già lavorato proficuamente con il giocatore due anni fa, quando militava tra le fila della Casertana. Anastasio in questo momento non rappresenta una priorità di mercato per il Perugia, impegnato ad intervenire soprattutto su altri reparti della squadra, ma piace al tecnico palermitano. Il Catania valuterà eventuali offerte concrete nei prossimi giorni.

