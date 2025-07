MERCATO – Stampa umbra: “Ternana, addio Cicerelli. Incerto il futuro di Cianci dopo il riscatto dal Catania”

Accantonata definitivamente la pista che portava ad Emmanuele Cicerelli, viste anche le vicissitudini societarie che costringono la Ternana a ridurre drasticamente il carico debitorio e abbassare i costi di gestione, in casa umbra s’interrogano su quale sarà il futuro di Pietro Cianci. Il quotidiano La Nazione evidenza come i tifosi delle Fere si siano rassegnati “all’impossibilità di trattenere pedine del calibro di Emmanuele Cicerelli”, aggiungendo che tra i ‘fine prestito’ Cianci è rimasto in rossoverde “tramite riscatto” dal Catania, ma neanche la sua effettiva permanenza sarebbe del tutto certa. Nel frattempo sulle tracce di Cianci ci sarebbero in particolare Arezzo e Feralpisalò (o, per meglio dire, il ‘nuovo Brescia’).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***