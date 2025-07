MERCATO – Stampa umbra: “Tommasini? Dare moneta, vedere cammello”

Quotidiano Online dell’Ateneo Niccolò Cusano dedicato alla regione Umbria, umbria.tag24.it conferma l’interesse di vari club nei confronti dell’attaccante del Gubbio Christian Tommasini. Anche il Catania, lo ricordiamo, tra le squadre ad avere avuto contatti con la società eugubina. “Per il Gubbio il ragazzo è incedibile, ma davanti ad un’offerta importante se ne potrà parlare”, si legge. Evidenziando il fatto che il calciatore classe 1998 sia legato ai rossoblu da altri due anni di contratto: “Un ostacolo difficile da superare, ma non impossibile. Chiaramente vale il solito scontato discorso: dare moneta, vedere cammello. Certo è, che il ragazzo ha diverse richieste, tutte dalla C e tutte da piazze importanti ed in grado di pagare il prezzo del cartellino. E allora tutto può succedere, senza fretta… anche l’ultimo secondo dell’ultimo giorno di mercato”.

