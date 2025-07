MERCATO: Stoppa-Pescara, pista fredda

Matteo Stoppa in partenza o destinato a proseguire l’avventura a Catania? Qualche settimana fa era emerso dalla stampa abruzzese il possibile interessamento da parte del Pescara nei confronti del calciatore rossazzurro, legato al Catania da un contratto con scadenza a giugno 2027. Interesse che nasce dal gradimento di Vincenzo Vivarini, tecnico che ha preso il posto di Silvio Baldini in panchina ed ha già allenato il classe 2000 in passato a Catanzaro. Nel caso in cui si aprisse più avanti il tavolo delle trattative con la società rossazzurra, gli abruzzesi potrebbero anche essere disposti ad inserire eventuali contropartite tecniche. Al momento, però, è una pista fredda. Dopo un primo sondaggio non ci sono stati sviluppi.

