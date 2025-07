MERCATO: Sturaro, intesa per la risoluzione ma potrebbe ricoprire altro ruolo nel club

Da giorni sono in corso dialoghi con Stefano Sturaro per capire se il giocatore classe 1993 misurerà altrove le proprie ambizioni o se, invece, proseguirà l’avventura alle pendici dell’Etna entrando nella schiera dei tecnici del vivaio rossazzurro. Quel che è certo è che, intanto, Sturaro non sarà più un calciatore del Catania. Le parti hanno, infatti, raggiunto l’intesa per la risoluzione del contratto che legava il centrocampista al club etneo fino a giugno del 2026. Si aggiunge alle risoluzioni di Costantino, Guglielmotti e Anastasio.

