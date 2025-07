MERCATO: Tello, trattativa con un club colombiano

Nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni legate ad un possibile ritorno in patria di Andrés Tello (fonte La Casa di C). Il 28enne centrocampista è in trattativa con l’Atletico Medellin, squadra della sua città natale. Il Catania ha proposto a numerose squadre il giocatore, sia in Italia che all’estero. La destinazione sarebbe gradita allo stesso Tello, che spinge per tornare in Colombia ed è totalmente fuori dal progetto tecnico rossazzurro. La società etnea confida di potersi liberare di un ingaggio parecchio oneroso che oggi grava in maniera significativa sulle casse del club. Si tratterebbe di un bel colpo sul mercato in uscita per il diesse Pastore.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***