MERCATO – Ternana, quali risvolti per Vallocchia e Aloi? Liverani: “In caso di offerte importanti le valutiamo”

Il Catania ha messo nel mirino i centrocampisti della Ternana Salvatore Aloi e Andrea Vallocchia. Almeno uno dei due vestirà la maglia rossazzurra? Entrambi continueranno a militare tra le fila delle Fere? In questo momento non esistono calciatori incedibili alla Ternana, come spiegato dall’allenatore Fabio Liverani:

“Abbiamo una linea di un certo tipo da seguire, dove c’è un’offerta economica importante non c’è giocatore incedibile, al di là del fatto che noi non teniamo nessuno controvoglia. Si fanno le valutazioni del caso e se il calciatore accetta va via. Può essere un dispiacere soprattutto per gli uomini che ho conosciuto, però si trovano delle alternative. Il calcio è pieno di queste storie. Può succedere, non è colpa di nessuno. Mi piace sottolineare, comunque, che anche i ragazzi che sono in mezzo a un milione di voci di mercato hanno un comportamento esemplare, sono dei professionisti, si allenano a 300 all’ora”.

