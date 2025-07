MERCATO: Tonin-Catania, la situazione

Grande protagonista in occasione dei playoff che hanno visto trionfare il Pescara, volando in Serie B, Riccardo Tonin rimane un profilo tenuto in buona considerazione dal Catania in chiave mercato. L’attaccante classe 2001 è legato al Pescara fino al 30 giugno 2027. Secondo quanto riportano i colleghi di pescarasport24.it, per il momento Tonin partirà in ritiro con la squadra biancazzurra provando a convincere il nuovo allenatore Vivarini. La sensazione è che, comunque, Tonin possa lasciare l’Abruzzo. In questo senso sono già state cestinate le proposte di Audace Cerignola e Monopoli, mentre restano sul piatto le ipotesi Catania e Cittadella, non scartate dal giocatore.

