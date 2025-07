MERCATO: Tonin, prova ad inserirsi la Salernitana

Abituiamoci, ormai, a vedere accostati giocatori al Catania e, puntualmente, anche alla Salernitana dell’ex diesse rossazzurro Daniele Faggiano. Riccardo Tonin, attaccante del Pescara rivelatosi grande protagonista nel corso dei playoff decisivi per la promozione abruzzese in Serie B e andato a segno anche contro il Catania, è un profilo con cui la società etnea ha avuto contatti nei giorni scorsi. Tra gli attaccanti sotto osservazione per potenziare ulteriormente il reparto avanzato del Catania figura il giocatore classe 2001, ora in ritiro con il Pescara ma che viene segnalato in uscita dai biancazzurri. Nelle ultime ore, però, i colleghi di tuttosalernitana.com riportano che i granata hanno intensificato i contatti con il Pescara. In caso di interessante offerta economica si potrebbe avviare una trattativa vera e propria. Potrebbero esserci novità all’inizio della prossima settimana.

