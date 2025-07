MERCATO: ulteriori innesti all’orizzonte con un occhio alla “lista professionisti”

Necessario disporre di 23 “calciatori professionisti”, uno in meno rispetto alla passata stagione secondo quanto prevede il regolamento. I movimenti di mercato del Catania devono anche tenere conto della presentazione della lista in questione, bilanciando con oculatezza e attenzione sia le entrate che le uscite. Prosegue, in tal senso, il lavoro del direttore sportivo Ivano Pastore.

Ad oggi farebbero parte della lista: Dini, Bethers, Ierardi, Pieraccini, Di Gennaro, Silvestri, Allegretto, Celli, Raimo, Casasola, Donnarumma, Quaini, Di Tacchio, Frisenna, Luperini, Jiménez, Lunetta, Chiarella, D’Andrea, Rolfini, Forte, Bočić, Stoppa e Cicerelli. E’ lecito pensare che trovino conferma le ipotesi di cessione di Silvestri, Chiarella, D’Andrea e Bocic. In questo modo si libererebbero alcuni posti per fare spazio a Martic, Corbari e – probabilmente – Vallocchia.

Da Avellino, però, continuiamo a ricevere conferme anche in merito ad un interesse del Catania per il centrocampista offensivo D’Ausilio. Rossazzurri, inoltre, alla ricerca di un ulteriore rinforzo nel settore avanzato. Questo significa che la società etnea dovrebbe liberare un altro paio di posti in lista (Frisenna? Luperini?). Il Catania continua ad operare sul mercato, il lavoro non manca e Pastore sta facendo in modo di chiudere al più presto le prossime trattative. Sarà interessante vedere come si evolveranno i prossimi giorni in questo senso.

