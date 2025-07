MERCATO: Vallocchia-Catania, dentro o fuori. Momento decisivo

Destinata a sbloccarsi favorevolmente la trattativa per il passaggio di Andrea Vallocchia dalla Ternana al Catania? La società rossazzurra, nei giorni scorsi, ha avviato nuovi contatti con il club umbro. L’obiettivo è quello di consegnare a Mimmo Toscano una pedina ritenuta preziosa nello sviluppo dei meccanismi di gioco richiesti dal tecnico ex Cesena. Il direttore sportivo Ivano Pastore ha dichiarato di volere inserire in settimana un nuovo centrocampista, in aggiunta a Martic e Corbari. Vallocchia rimane l’obiettivo principale, il Catania ha formulato un’offerta ritenuta importante e adeguata al valore del giocatore. Adesso palla passa alla Ternana. Gli etnei, comunque, non aspetteranno in eterno. Il momento è decisivo, dentro o fuori. Altrimenti riflettori puntati su un altro profilo, già individuato da Pastore per rendere ancora più competitivo il reparto di metà campo.

