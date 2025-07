MERCATO: Vallocchia, distanza tra domanda e offerta

Prosegue la trattativa con la Ternana per Andrea Vallocchia. Il Catania resta sulle tracce del centrocampista che il club umbro è disposto a cedere ma alle giuste condizioni. Il calciatore classe 1997, dal canto suo, gradisce la destinazione etnea ed è contrattualmente legato ai rossoverdi fino a giugno 2027. Al momento però c’è distanza tra la cifra richiesta dalla Ternana per lasciare partire Vallocchia e la proposta del Catania. A metà strada si troverà un punto d’incontro? Vedremo. Per le Fere, tra l’altro, i prossimi saranno giorni importanti per comprendere quale futuro societario li attende. Eloquenti, in questo senso, le parole di un paio di giorni fa del diesse Carlo Mammarella alla stampa ternana (“Bisognerà capire se siamo vivi o meno…”).

