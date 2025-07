MERCATO: Vallocchia e Aloi, il punto della situazione

Impazza il calciomercato e continua ad essere aperto il canale con la Ternana, che ha portato nelle scorse settimane al rientro dal prestito di Cicerelli, al riscatto effettuato dagli umbri per Pietro Cianci ed allo sviluppo con successo della trattativa per il passaggio del forte laterale destro argentino Casasola al Catania. La società rossazzurra ha puntato gli occhi sul centrocampo umbro, dapprima intavolando una trattativa per Andrea Vallocchia, poi considerando l’ipotesi Salvatore Aloi.

Tornando su Vallocchia, come riportato nei giorni scorsi c’è distanza tra domanda e offerta. In un primo momento, quando il club rossoverde aveva disposto l’esigenza di proporre i propri calciatori nell’ottica di abbassare sensibilmente i costi di gestione, nell’elenco figurava anche Vallocchia. Poi, da un successivo confronto tra l’allenatore Liverani e l’attuale ds Mammarella, è emersa l’ipotesi di una possibile riconferma del centrocampista alla Ternana. Ad oggi la posizione delle parti è la seguente: il Catania non ha migliorato la proposta economica originaria, distante dalle richieste delle Fere, mentre il giocatore – che non è incedibile – gradirebbe la destinazione etnea ma, al tempo stesso, non avrebbe alcun problema a restare in Umbria, oltretutto la famiglia vive al centro Italia e Vallocchia ha ancora un contratto biennale che lo lega al club.

Per Aloi, invece, le condizioni economiche appaiono più vantaggiose essendo anche il giocatore in scadenza di contratto ma l’ex Trapani ha caratteristiche diverse da Vallocchia, comunque funzionali al disegno tattico di mister Toscano. Il Catania non ha abbandonato la pista che conduce a Terni e proverà a chiudere l’operazione per uno dei due calciatori, fermo restando che il diesse Pastore mantiene contatti anche con centrocampisti di altre squadre o svincolati, fiutando l’occasione migliore.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***