MERCATO: Vallocchia, proseguono i contatti con la Ternana che vede complicazioni sul futuro societario

Alessandro Vallocchia resta un concreto obiettivo di mercato del Catania. Nei giorni scorsi la stampa umbra ha evidenziato come la società rossazzurra abbia avviato nuovi contatti con la Ternana per il centrocampista classe 1997. Le Fere considerano la cessione del giocatore nella misura in cui si possa discutere il trasferimento su basi economiche ritenute congrue. Il Catania, che nel frattempo è in chiusura per un altro centrocampista – l’ex Lecco Manuel Martic – non molla la presa. Vedremo se, nelle prossime ore, si sbloccherà la trattativa per l’acquisizione di Vallocchia.

Oggi va registrato un momento di attesa, dettato anche dalle complicazioni emerse sul futuro societario della Ternana. Il tanto atteso closing preannunciato nei giorni scorsi, infatti, non è stato concluso, poichè l’azienda che aveva firmato l’impegno non si è presentata. Eloquenti le parole del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, il quale ritiene che «questi signori hanno fatto una figura da peracottari», aggiungendo che la Ternana «sta totalmente nella m…a». Esistono, tuttavia, altre trattative per la cessione della Ternana ma i dubbi in casa rossoverde restano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***