MERCATO: Varone, il Catania non affonda il colpo. Il centrocampista diretto a Salerno

Il Catania ha deciso di non affondare il colpo per Ivan Varone. Il centrocampista, in uscita dall’Ascoli, non ritroverà mister Domenico Toscano. Il suo futuro sarà comunque in una squadra del sud. Il direttore sportivo Daniele Faggiano, che già lo scorso anno lo mise nel mirino prima che il giocatore lasciasse Cesena per approdare all’Ascoli, ha accelerato nelle ultime ore. Si stanno definendo i dettagli conclusivi dell’operazione. Varone dovrebbe legarsi alla Salernitana firmando un contratto biennale (fonte tuttosalernitana.com).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***