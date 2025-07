MERCATO: Zuccon, per il Catania concorrenza dalla B

Da giovedì radiomercato accosta al Catania il centrocampista Federico Zuccon, classe 2003 di proprietà dell’Atalanta. Un profilo sicuramente gradito alla dirigenza rossazzurra, reduce da una stagione vissuta in prestito tra Juve Stabia e Salernitana. Zuccon, però, è in contatto anche con varie società cadette.

Secondo quanto riportano i colleghi di tuttomercatoweb.com Modena, Pescara e Venezia figurano tra i club che valutano la fattibilità dell’operazione. L’Atalanta potrebbe optare per l’impostazione di una trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto. In Serie C spicca l’interessamento del Catania, i nerazzurri però considerano anche l’ipotesi di trasferire il ragazzo nella formazione Under 23. La Salernitana aveva la possibilità di riscattare il cartellino del calciatore con un esborso di circa un milione di euro ma, a seguito della retrocessione, non si è avvalsa di tale diritto. Zuccon attende di conoscere il proprio futuro, pronto a ripartire con entusiasmo e la giusta determinazione.

