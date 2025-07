MERCATO: Zuccon, più B che C per il futuro del centrocampista sondato dal Catania

Nei giorni scorsi radiomercato ha accostato al Catania e a vari club cadetti il centrocampista di proprietà dell’Atalanta Federico Zuccon. La società rossazzurra ha, effettivamente, sondato il terreno per il calciatore che nelle ultime due stagioni ha militato in Serie B tra Cosenza, Juve Stabia e Salernitana. E’ un profilo che piace al diesse Ivano Pastore, giovane (classe 2003) e di buone prospettive. Al momento però è più facile ipotizzare per lui che possa maturare ulteriore esperienza in cadetteria piuttosto che una ripartenza dalla C, dove comunque l’Atalanta considera anche la possibilità di inserirlo nell’organico della formazione Under 23. In ogni caso il club nerazzurro è orientato a trasferire il ragazzo a titolo temporaneo.

