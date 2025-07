MINGUZZI (D.S.): “Catania, non mi sarei privato di Faggiano ma ci sono ottimi professionisti. Su Capomaggio e Cicerelli…”

Direttore Sportivo il cui nome è legato principalmente al Grosseto, club portato alla prima storica promozione in Serie B nel 2007, Vincenzo Minguzzi commenta la scelta del Catania di non confermare Faggiano alla direzione sportiva, l’eventuale ingaggio di un giocatore come Capomaggio ed il rientro alla base di Cicerelli. Queste le sue parole ai microfoni di Futura Production:

“I rossazzurri hanno perso un pezzo importante. Io non me ne sarei privato, evitando peraltro di rinforzare un avversario pericolosissimo come la Salernitana. Avrei dato fiducia e continuità al lavoro fatto da Daniele Faggiano, che l’anno scorso ha avuto dei problemi e non ha potuto dedicarsi al 100% al Catania ma in questa categoria è un fuoriclasse. I granata hanno ingaggiato Inglese, Faggiano ci ha messo due minuti a portarlo con sè. Catania e Salernitana sono due club importantissimi, sarà una bella competizione. Daniele si muove forte quando parte sul mercato, va come un treno, ma a Catania sono rimasti degli ottimi professionisti come Zarbano e lo stesso Pastore che ricopre il ruolo da tanti anni. Lui e Faggiano hanno caratteri completamente diversi. A Catania sarà più un lavoro di struttura, probabilmente il direttore generale ha preso più forza e peso, puntando sulla professionalità di Pastore sul mercato”.

“Capomaggio? Lo conosco bene dai tempi della Serie D, giocatore che sposta gli equilibri perchè possiede una fisicità importante, può giocare dietro, in mezzo al campo, è efficace anche nelle proiezioni offensive. Chiaro che chi prende Capomaggio sa che si tratta di un top player per la categoria. Cicerelli? A Terni si è esaltato, ha un ruolo molto specifico. Il Catania ha tratto vantaggio dal fatto di averlo sotto contratto, però l’anno scorso non gli è stata concessa fiducia dal club etneo e bisogna vedere come si è lasciato con la società. Giocatore che quest’anno ha fatto veramente molto bene”.

